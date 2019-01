Destiny: divorzio tra Bungie e Activision, tutti i dettagli in un video

La notizia della rottura fra Bungie e Activision ha fatto il giro del mondo e continua a dominare le discussioni sui principali siti di settore, con giudizi contrastanti che si riverberano sui social. Sono stati in molti ad esultare per l'avvenuto divorzio, ma la situazione potrebbe essere più complicata del previsto.

Per questo, abbiamo deciso di dedicare alla vicenda uno speciale approfondito per analizzare le possibili cause di tale scelta e cercare di capire quale futuro si prospetta per Destiny.

Dalle avvisaglie dei risultati finanziari di fine 2018 alle critiche mosse agli sviluppatori di Bellevue e al colosso videoludico di Santa Monica per la politica "da catena di montaggio" adottata con la proprietà intellettuale di Destiny, Francesco Fossetti e Gabriele Laurino provano così a ricomporre il complicato puzzle di rumor, informazioni e dichiarazioni che hanno anticipato questo storico divorzio per immaginare le conseguenze che questo evento produrrà tanto nel medio quanto nel lungo periodo.

Per il momento, infatti, sappiamo solo che Bungie non intende modificare i piani di supporto di Destiny 2 per il 2019 con gli update gratuiti per I Rinnegati e i contenuti aggiuntivi rivolti agli acquirenti di Armeria Nera e dell'Annual Pass. Ma in futuro?

Come farà la software house che ha dato vita alla serie di Halo a realizzare Destiny 3 senza il supporto economico e promozionale di Activision? Quali contromosse adotteranno i vertici di Activision per superare il trauma della perdita di questa importante proprietà intellettuale e dei suoi ideatori? Cerchia di capirlo con il nostro nuovo Video Speciale: buona visione!