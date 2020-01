Destiny potrebbe diventare un film o una serie TV? Per Bungie, 'tutto è possibile'

In seguito alla separazione da Activision, annunciata a sorpresa nel gennaio dello scorso anno, Bungie ha acquisito i diritti di Destiny, sulla cui IP ha dunque ora un completo controllo.

Tale condizione ha spinto la redazione di The Hollywood Reporter a porre alla software house un intrigate interrogativo: Destiny potrebbe in futuro approdare su piccolo o grande schermo in forma di film o serie TV? Nel corso di una recente intervista, Robbie Stevens, lead creator presso il team di sviluppo, ha condiviso il proprio punto di vista sulla questione. "Tutto è possibile. - ha esordito - Uno dei vantaggi derivanti dal possesso integrale dei diritti dell'IP di Destiny è il poter compiere questo tipo di scelte ogni volta in cui riteniamo che il momento sia propizio". Stevens, tuttavia, non ha voluto sbilanciarsi eccessivamente, concludendo il proprio intervento con un "È tutto ciò che posso dire a riguardo". Cosa ne pensate, vi piacerebbe vedere serie TV e film cimentarsi con trasposizioni o spin-off di Destiny?



Nel corso del 2020 e dei prossimi anni, del resto, saranno piuttosto numerose le IP videoludiche che approderanno nelle sale cinematografiche. Tra i prossimi film tratti da videogiochi possiamo ad esempio citare le pellicole dedicate ad Uncharted, Sonic, Monster Hunter o The Division.