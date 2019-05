Destiny: incursione Corona del Tormento e 'una nuova era' per Bungie e Destiny 2

L?esordio della nuova Stagione della ricchezza di Destiny 2 è ormai piuttosto imminente. I nuovi contenuti saranno infatti resi disponibili nel corso della prima settimana di giugno.

In vista dell'appuntamento, Bungie ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un nuovo aggiornamento dedicato all'evoluzione di Destiny 2, con il quale vengono comunicate alla community alcune interessanti informazioni. La software house conferma che la nuova Stagione della Ricchezza prenderà il via con la nuova impresa Picco di Potere. Completarla sarà un elemento imprescindibile per poter avere accesso alla nuova incursione Corona del Tormento. Questo nuovo raid di Destiny 2 esordirà in-game alle ore 16:00 PDT del primo giorno della Stagione della Ricchezza (martedì 4 giugno), equivalenti, secondo il fuso orario italiano, alle ore 1:00 del giorno successivo. Nel corso delle prime 24 ore, il Potere del giocatore sarà limitato per "ogni scontro all'interno dell'incursione".

La software house promette che nuove informazioni sulla Stagione della Ricchezza saranno condivise con i videogiocatori nel corso della prossima settimana. Tuttavia, sembra che ulteriori aggiornamenti sul futuro del titolo Bungie siano in dirittura di arrivo. L'aggiornamento pubblicato dal team sul dito ufficiale si chiude infatti con un'interessante dichiarazione. Con questa si sottolinea che la Stagione della Ricchezza è il focus attuale, "Ma dopo l'inizio della stagione e l'assegnazione dei premi per l'incursione, guarderemo al futuro e condivideremo con voi i dettagli su una nuova era in arrivo per Bungie e Destiny 2". Curiosi di saperne di più?



In attesa di nuove informazioni, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un recente speciale su Destiny 2, a cura di Andrea Zaffina.