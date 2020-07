Destiny: il Libro di Ricette ufficiale è in vendita su Bungie Store

Per indorare la pillola dell'annuncio del rinvio di Destiny 2 Oltre la Luce, Bungie e Insight Edtion invitano tutti i Guardiani con la passione per la cucina a procurarsi il Libro di Ricette ufficiale di Destiny.

Disponibile da oggi su Bungie Store al prezzo di 37,99 euro, Destiny: The Official Cookbook è un pratico volume che presenta le tante ricette raccolte dai Guardiani esplorando il Sistema Solare. Il ricettario contiene così diversi piatti, cocktail e dolci ispirati alle ambientazioni e ai protagonisti della serie sci-fi di Bungie.

Per dare forma a questo libro di ricette, la scrittrice Victoria Rosenthal ha indossato idealmente i panni di Eva Levante per viaggiare in tutto il mondo e nelle colonie extraplanetarie dopo fine della Guerra Rossa e riuscire, così facendo, a realizzare un volume con numerose idee originali per cimentarsi ai fornelli.

Come ogni buon libro di ricette che si rispetti, naturalmente anche il lavoro portato avanti da Rosenthal offre istruzioni e foto esplicative con le dosi, gli ingredienti, i tempi di cottura e i diversi passaggi da compiere per trasformare il proprio Guardiano in uno chef provetto. In calce alla notizia trovate alcune pagine che riassumono i contenuti offerti da questo ricettario, ma prima vi ricordiamo che il prossimo capitolo di questa iconica saga, Destiny 2 Oltre la Luce, uscirà il 10 novembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, così come su Xbox Series X e PS5 in coincidenza del lancio delle console nextgen di Microsoft e Sony.