Destiny: Martin O'Donnell sull'accordo tra Bungie e Activision, "pessimo sin dall'inizio"

Bungie e Activision hanno separato le loro strade già da alcuni anni ma stando alle parole di Martin O'Donnell il rapporto tra le due parti non è mai stato idilliaco e anzi, il compositore parla di "un matrimonio pessimo, sin dall'inizio"... Facciamo chiarezza.

Durante una recente intervista con HiddenXperia, O'Donnell (musicista e compositore, ma al tempo anche membro del consiglio di amministrazione di Bungie) fa sapere che la compagnia era al corrente del fatto che firmare con Activision sarebbe stato un grosso rischio e che "l'accordo ha finito per essere negativo come ci aspettavamo. Molti che non lavorano più in Bungie ti direbbero la stessa cosa, pessimo... fin dall'inizio."

Dopo aver ceduto l'IP Halo a Microsoft, Bungie ha iniziato a mostrare segni di insofferenza nei confronti della casa di Redmond, da qui la decisione di cercare un publisher che lasciasse allo studio di Seattle pieno controllo sui propri franchise. Microsoft da parte sua avrebbe voluto pubblicare Destiny, a patto però di mantenere i diritti di sfruttamento sul marchio, Bungie però non era d'accordo.

O'Donnell fa sapere poi di essere stato licenziato dopo aver votato (come membro del consiglio di amministrazione) contro la cessione della IP ad Activision: "Activision non aveva nessun controllo su Destiny e l'unico modo per evitare che potesse in qualche modo avere potere era quello di votare nella stessa direzione, l'azienda però non era unita... ed era assurdo no? Avevamo lottato per avere una IP tutta nostra e alcuni dirigenti volevano venderla ad Activision. Poi sono stati licenziato, nel 2014."

Attualmente Bungie è uno studio indipendente e gestisce in totale autonomia il franchise di Destiny.