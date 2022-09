Destiny Mobile esiste? Bungie registra dei brevetti per controlli touch

Il franchise di Destiny sembra sempre più vicino a sbarcare sul mercato mobile. Stando ad un report risalente a luglio, Bungie sta lavorando per portare il sparatutto MMO anche su device mobile dopo che la serie ha conquistato milioni di giocatori su PC e home console, e dei brevetti registrati dallo studio alimentano le speculazioni al riguardo.

I brevetti in questione, avvistati da The Game Post, sono per lo più legati allo sviluppo di controlli virtuali su dispositivi touch. Questi includono schemi di controllo simili a quelli presenti in molti popolari giochi per dispositivi mobile, con pulsanti e stick di controllo emulati che appaiono sullo schermo ovunque l'utente appoggi le sue dita.

NetEase ha investito nel 2018 la cifra di $100 milioni per diventare un azionista di minoranza di Bungie. All'epoca, lo studio Destiny ha affermato che l'accordo lo avrebbe aiutato a "esplorare nuove direzioni" e "costruire nuovi mondi". Secondo rumor e speculazioni, le due parti starebbero collaborando per addentrarsi maggiormente nel settore mobile, e molto probabilmente il piano prevede l'espansione di Destiny in questo segmento del mercato.

In ogni caso, fino a quando non arriverà un eventuale reveal ufficiale da parte di Bungie, vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute cautele.

