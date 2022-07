Destiny Mobile è realtà? L'FPS tripla A di Bungie e NetEase al centro di nuovi rumor

Le ultime, importanti anticipazioni raccolte dalle fonti anonime di TheGamePost confermerebbero il lavoro portato avanti da Bungie e NetEase per sviluppare uno sparatutto in prima persona tripla A per dispositivi mobile iOS e Android ambientato nell'universo sci-fi di Destiny.

Nel condividere queste indiscrezioni, la redazione di TheGamePost specifica che i lavori su questo ambizioso FPS per sistemi mobile sarebbero iniziati più di due anni fa per concretizzare la visione di uno sparatutto mobile ad alto budget immerso nella lore di Destiny ma completamente slegato dalla progressione e (presumibilmente) dalla storia di Destiny 2.

I giornalisti di TGP non entrano nel merito delle tempistiche di lancio, del comparto grafico o dei contenuti di questo rumoreggiato FPS, ma sottolineano che le ultime anticipazioni ottenute dalle loro "gole profonde" ribadiscono quanto emerso lo scorso anno nei leak su Destiny Mobile sviluppato da Bungie e NetEase.

In quell'occasione, la redazione di TGP sottolineò la volontà dei vertici di Bungie di progettare un motore grafico per sistemi mobile, un engine di ultima generazione che sappia trarre vantaggio dalla potenza computazionale degli ultimi smartphone e tablet in commercio per raggiungere quanti più giocatori possibile su piattaforme iOS e Android.

A voler dar retta alle ultime voci di corridoio raccolte da TGP, quindi, l'acquisizione di Bungie da parte di Sony (che ricordiamo essere avvenuta a fine gennaio 2022) non avrebbe modificato in alcun modo i piani portati avanti dai creatori dell'epopea di Halo con il team di NetEase per sviluppare Destiny Mobile.