Destiny, non solo giochi: serie TV, film e libri al centro dei piani di Bungie

Già nel corso del 2020, il team di Bungie aveva lasciato intendere l'intenzione di plasmare un possibile futuro fatto di film e serie TV a tema Destiny: oggi, però, tale eventualità pare essere decisamente più concreta.

A lasciarlo intendere è la pubblicazione da parte della software house di un annuncio di lavoro dedicato ad un "Senior Executive, Development (film, serie TV, transmedia)". La posizione aperta si rivolge ad un aspirante "guardiano" dell'IP di Destiny, che possa interfacciarsi con molteplici partner terze parti per garantire l'unitarietà dell'immaginario della serie.

Con un Destiny Universe Executive Creative Director come referente principale, il nuovo professionista di Bungie dovrà supervisionare la realizzazione di opere dedicate al brand afferenti a molteplici media. In particolare, il team cita nell'annuncio di lavoro film, serie TV, libri e fumetti, ma anche generici "formati audio", con probabile riferimento ad audio libri.



Al momento, Bungie non ha offerto dettagli specifici su quella che potrebbe essere la nuova frontiera transmediale di Destiny, attualmente al centro di un ampio programma di supporto da parte del team. L'ultimo step ha visto la software house presentare l'espansione Regina dei Sussurri per Destiny 2, con Guardiani e Guardiane chiamati a proseguire nella propria missione grazie ad un'interessante selezione di contenuti inediti.