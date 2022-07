Destiny: il prossimo gioco sarà incentrato sul PvP competitivo? Indizi da Bungie

Stando ad un recente annuncio di lavoro pubblicato da Bungie, la software house ora facente parte dei PlayStation Studios sembra essere al lavoro su un nuovo progetto legato all'universo di Destiny. Le prime informazioni raccolte suggeriscono che lo studio stia dando vita ad un titolo specificatamente pensato per il multiplayer competitivo.

L'annuncio di lavoro in questione è apparso sul sito web di Bungie ed è rivolto ad un nuovo Senior Concept Artist. Secondo la descrizione fornita dalla softwware house il candidato lavorerà su "un'ampia gamma di elementi di gioco come armi da fuoco, personaggi, armature, veicoli, ambienti e altre esigenze artistiche stagionali". Le informazioni fornite affermano inoltre che il candidato si occuperà dell'evoluzione continua dell'"estetica dell'universo di Destiny", un dettaglio che ci conferma che il progetto è legato al noto franchise Sci-Fi.

Interessante poi notare come lo studio gradisca molto l'eventuale "esperienza e passione per i giochi competitivi", il che suggerisce un particolare focus sul PvP competitive. "In qualità di Concept Artist, lavorerai su qualsiasi cosa, dall'esplorazione del design dei personaggi e dell'iconografia alla proposta di soluzioni visive per la costruzione del mondo. E soprattutto, lavorerai con un team interdisciplinare divertente, dedicato e appassionato, impegnato a dare vita a un nuovo gioco!".

Difficilmente si tratterà di un vero e proprio Destiny 3, ma questo progetto potrebbe eventualmente andare ad affiancarsi alla prossima iterazione numerata della serie, andando così a scindere le componenti PvE e PvP. O, più banalmente, Bungie ha intenzione di rinnovare e ampliare notevolmente il PvP aggiungendo maggiore enfasi all'aspetto competitivo del prossimo gioco. Al momento, comunque, sono soltanto speculazioni e sarà bene attendere i futuri aggiornamenti ufficiali da parte dello studio.