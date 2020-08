Destiny 2: parte il Solstizio degli Eroi, ecco tutti i dettagli dell'evento

Bungie conferma l'apertura del Solstizio degli Eroi di Destiny 2, il nuovo evento accessibile gratuitamente da tutti i Guardiani dello sparatutto sci-fi su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.

Come anticipato nei giorni scorsi dalla software house americana, il Solstizio degli Eroi si terrà da oggi, 11 agosto, fino all'8 settembre, con accesso garantito a tutti gli appassionati. Al centro della prossima serie di attività di Destiny 2 troveremo Eva Levante, il cui ritorno sulla Torre sarà foriero di novità per i Guardiani che desiderano cimentarsi in queste sfide inedite con cui celebrare la resilienza e lo spirito combattivo dei primi difensori dell'umanità.

All'ombra del Viaggiatore, Eva affiderà agli utenti la nuova Impresa "che il Solstizio Cominci": una volta completato, i giocatori potranno sbloccare una traccia musicale gratuita riscattandola dalla sezione delle Ricompense. Per tutta la durata dell'evento, ci si potrà dilettare in una serie di missioni contro l'Alveare, i Cabal e i Caduti che infestano la Zona Eterea Europea, con il recupero di frammenti di chiave per ottenere dei Pacchetti comprensivi di diversi elementi di equipaggiamento rari.

Progredendo nelle attività del Solstizio degli Eroi si potranno completare anche dei nuovi Trionfi: per tutta la durata dell'evento, il negozio di Tess Everis sulla Torre proporrà un catalogo aggiornato con decori universali, accessori, emote e mosse finali aggiuntive per customizzare ulteriormente il proprio alter-ego. Sapevate inoltre che la prossima espansione del kolossal di Bungie, Destiny 2 Oltre la Luce, arriverà anche su Xbox Game Pass con supporto a 4K e 60fps su Xbox Series X?