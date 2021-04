Destiny: Sony e Microsoft hanno lottato per averlo in esclusiva, il retroscena

La serie di Destiny, composta per il momento da due episodi, ha riscosso ampi consensi e popolarità tra gli amanti dei giochi incentrati sul multiplayer online. Come è ben noto i due giochi sono multipiattaforma, ottenendo grande popolarità sia su PlayStation che su Xbox, oltre ovviamente al PC.

Eppure le cose sarebbero potute andare molto diversamente, quando il primo episodio era ancora nelle fasi iniziali del suo sviluppo. Intervenuto al GamesBeat Summit 2021, l'ex compositore di Bungie, Martin O'Donnell, ha infatti svelato un interessante retroscena sulla genesi di Destiny: intorno al 2007 sia Sony che Microsoft hanno avanzato numerose proposte per avere in esclusiva la nuova opera dagli autori di Halo. All'epoca lo studio con sede a Washington era ancora un punto di riferimento per Microsoft, ma le proposte di Sony attirarono l'attenzione al punto che si meditò a tutti gli effetti un passaggio alla "concorrenza". Il motivo per cui non è avvenuto nulla del genere, spiega O'Donnell, è che sia il colosso americano che quello giapponese volevano diventare i proprietari della nuova IP di Bungie: un punto che era fuori discussione, sottolineato da O'Donnell come "non negoziabile", facendo quindi crollare ogni ipotesi di esclusività.

Il resto, come si suol dire, è storia: Bungie si distaccherà da Microsoft in seguito alla pubblicazione di Halo Reach su Xbox 360 nel 2010, per poi stringere un accordo con Activision sulla pubblicazione multipiattaforma del primo Desinty nel 2014 e in seguito di Destiny 2 nel 2017. Sebbene Activision abbia agito come publisher, nel 2019 le due parti si allontaneranno, con Bungie che adesso ha il totale controllo della sua IP e pensa al suo futuro: la nuova IP di Bungie potrebbe essere incentrata per l'eSport, mentre da tempo tutto tace sul possibile arrivo di Destiny 3.