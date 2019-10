Destiny Una Nuova Luce è disponibile gratis su PS4, Xbox One e PC

A distanza di circa un'ora dalla riapertura dei server di Destiny 2 e del debutto di Ombre dal Profondo, Bungie ha finalmente reso disponibile al download Una Nuova Luce, la versione free to play del gioco che mette a disposizione degli utenti un gran numero di contenuti.

I file di gioco possono essere scaricati su PlayStation Store, Xbox Live e Steam e, una volta avviato Destiny New Light, potrete iniziare la vostra avventura giocando una versione riveduta e corretta della primissima missione del precedente capitolo, quella che vede lo Spettro risvegliare il proprio Guardiando. Tra i contenuti gratuiti troviamo tutti quelli pubblicati nel corso del primo anno di gioco (Guerra Rossa, Maledizione di Osiride e Mente Bellica) oltre ad una serie di contenuti selezionati dell'Anno 2 e tutte le modalità PvP e Azzardo (Verdetto, Azzardo e Azzardo Eccelso). Sarà inoltre possibile per tutti i giocatori di Una Nuova Luce accedere alle aree di pattuglia di qualsiasi espansione, anche se non si potrà accedere alle attività al loro interno senza le licenze de I Rinnegati o di Ombre dal Profondo. I giocatori avranno anche modo di provare senza costi aggiuntivi la prima missione della campagna di Shadowkeep, che ci porterà di nuovo sulla Luna con Eris Morn.

Avete già letto tutte le novità introdotte con l'ultimo aggiornamento di Destiny 2 Shadowkeep?