Destiny: un video ripercorre la storia della serie di Bungie dalle origini a Shadowkeep

In attesa che gli abomini della Luna ci diano finalmente il benvenuto con il lancio di Destiny 2 Ombre dal Profondo, lo youtuber "My name is Byf" ha voluto ripercorrere gli eventi principali avvenuti nella serie sci-fi di Destiny attraverso un encomiabile progetto fan made sfociato in un video di quasi quattro ore.

Il filmato "The Complete Story of Destiny" apre una finestra sulla dimensione fantascientifica degli autori di Bungie con una serie di spezzoni in cinematica, di scene di gameplay, di artwork ufficiali e di bozzetti amatoriali che aiutano i neofiti a immergersi nelle atmosfere e nella lore di questa saga sparatutto votata al multiplayer competitivo e cooperativo.

Dalla fine dell'Età dell'Oro alla diaspora della civiltà umana conclusasi con la costruzione dell'Ultima Città della Terra, passando per le battaglie combattute dai Guardiani contri i Caduti del Casato dei Diavoli, l'Alveare, i Vex, i Cabal e le altre razze aliene richiamate dalla Luce del Viaggiatore, il video dello youtuber tesse i fili della trama di Destiny per prepararci alle sfide che ci attendono tra le misteriose arcologie della Luna di Shadowkeep.

In attesa di Ombre dal Profondo, il cui lancio è previsto per l'1 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, vi invitiamo perciò ad ammirare questo filmato (che, purtroppo, è disponibile solo in lingua inglese) e a riprendere il nostro viaggio nella lore di Destiny 2 per approfondire personaggi e storie dell'universo Bungie con lo speciale di Lorenzo Domenis su Mara Sov ed Eris Morn di Destiny.