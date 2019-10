Destiny X Palladium: le scarpe ispirate al gioco arrivano sul Bungie Store europeo

Il team di casa Bungie ha annunciato una partnership con Palladium Boots, noto produttore di calzature. Grazia a questa collaborazione, ha preso forma uno speciale prodotto.

Come potete verificare in calce, l'account Twitter dello store Bungie ha infatti presentato delle scarpe ispirate all'universo di Destiny, accompagnando al cinguettio una prima immagine di anteprima: cosa ve ne pare, vi piacciono? La produzione Palladium sarà presto disponibile sul Bungie Store, anche nella sua versione europea. L'apertura dei preordini, in particolare, è fissata per oggi, venerdì 11 ottobre, alle 10 am PDT, orario equivalente alle ore 19:00 del fuso orario italiano. Ad ora, non sono noti né il prezzo ufficiale delle scarpe Destiny X Palladium né la data in cui il prodotto sarà effettivamente pronto per la consegna: ulteriori dettagli saranno probabilmente condivisi con il pubblico in occasione dell'avvio della procedura di registrazione dei preordini.



Restando in tema Destiny, vi ricordiamo che il team Bungie ha recentemente reso disponibile una nuova espansione di Destiny 2. Sulle pagine di Everyeye, potete trovare un'utile Guida ad Ombre dal Profondo, pensata per i giocatori che si stanno approcciando al gioco proprio con l'arrivo di questo nuovo contenuto. Per chi è già pronto a lanciarsi all'avventura, segnaliamo invece una guida completa al Raid Giardino della Salvezza.