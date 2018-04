Destroy All Humans!, Full Spectrum Warrior e altri 9 titoli Xbox sono ora retrocompatibili

Come annunciato da Major Nelson nell'ultima puntata di Inside Xbox, 11 nuovi Xbox Originals approdano oggi sulle console della famiglia Xbox One grazie alla retrocompatibilità.

I giochi in questione sono Destroy All Humans!, Full Spectrum Warrior, Mercenaries: Playground of Destruction, MX Unleashed, Panzer Elite Action: Fields of Glory, Star Wars: Battlefront, Star Wars: Battlefront II, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars: Jedi Starfighter, Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords e Star Wars: Republic Commando. I possessori dei dischi dei suddetti titoli potranno utilizzarli liberamente, mentre gli altri potranno acquistare le versioni digitali sull'Xbox Store. Cosa ne pensate di queste ultime aggiunte?