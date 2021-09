Destroy All Humans 2 Reprobed è realtà: annunciato il nuovo remake di THQ Nordic

I leak dei giorni scorsi, alla fine, si sono rivelati veritieri: THQ Nordic ha aperto il suo showcase speciale del decimo anniversario annunciando Destroy All Humans! 2 Reprobed, remake del secondo capitolo della famosa saga a base di alieni.

L'annuncio è avvenuto mediante uno spettacolare trailer in computer grafica sulle note di Amerika dei Rammstein, che ha mostrato il folle alieno protagonista piombare sulla Terra per seminare ancora una volta distruzione. Dopo la conferma delle piattaforme di destinazione next-gen (PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S), è stato dato ampio spazio ad un gameplay trailer che ha mostrato il videogioco in azione. In questo modo, oltre a ricevere un assaggio della qualità del rifacimento grafico operato da Black Forest, abbiamo anche potuto dare uno sguardo alle strampalate e devastanti armi che l'alieno potrà scatenare contro il povero genere umano, sia a piedi, sia in astronave, in entrambi i casi attraverso la consueta visuale in terza persona.

Trovate il trailer dell'annuncio e il video di gameplay allegati a questa notizia. La data di lancio di Destroy All Humans! 2 Reprobed per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC non è stata annunciata: THQ Nordic si è congedata comunicandoci un generico "prossimamente".