Destroy All Humans 2 esce ad agosto: l'alieno Crypto distrugge tutto nel video gameplay

L'ultimo video di Destroy All Humans 2 Reprobed confezionato da Black Forest Games ci regala delle scene di gameplay inedite e offre al publisher THQ Nordic l'opportunità di fissarne la data di lancio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Nel filmato, quel guastafeste alieno di Crypto entra nuovamente in azione per scatenare il panico tra gli esseri umani con l'ausilio dei suoi equipaggiamenti ipertecnologici, dai disgregatori ad antimateria all'immancabile UFO.

Come spiegato nei mesi scorsi dal team di Black Forest Games, l'addio alle console lastgen di Destroy All Humans 2 ha permesso agli sviluppatori di arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco, aggiungendo il quintuplo degli oggetti, degli elementi architettonici e dei modelli poligonali distruttibili rispetto a quelli che avrebbero potuto collocare negli scenari di un'ipotetica versione crossgen.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo all'ultimo video gameplay di Destroy All Humans 2 Reprobed e vi informiamo che la nuova esperienza aliena di THQ Nordic sarà disponibile dal 30 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Agli acquirenti in preordine di qualsiasi versione viene offerta l'opportunità di scaricare gratis Clone Carnage, la versione stand-alone del comparto multiplayer dell'originario Destroy All Humans.