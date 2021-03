Destroy All Humans 2 Remake è in arrivo? Messaggi molto sospetti da THQ Nordic

Nei giorni scorsi erano già state notate le prime avvisaglie, ma THQ Noridic ha deciso di rincarare la dose diffondendo dei messaggi molto sospetti riguardo al futuro della serie di Destroy All Humans, ed in particolare al sempre più probabile remake del secondo capitolo del franchise.

Gli sviluppatori di Destroy All Humans hanno recentemente pubblicato un nuovo trailer del gioco che ha accompagnato l'introduzione di tre nuove skin per il nostro diabolico Cryptosporidium 137, chiamate Midas Touch, Ain’t No Man, e Worst Nightmare. Come potete osservare visionando il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, al termine della presentazione appare improvvisamente in scena Cryptosporidium 138, ovvero il protagonista dell'originale Destroy All Humans 2, che domanda al suo collega: "Hai finito o no, 137?", come a dire di essere impaziente di tornare finalmente sulle scene.

A dir poco sospetto è poi il messaggio che THQ Nordic ha pubblicato sul suo profilo Twitter in merito al lancio delle tre nuove skin:

"Oggi introduciamo Midas Touch, Ain't No Man & Worst Nightmare - tre nuove skin gratuite per Destroy All Humans! su PC e console. Unitevi all'invasione e magari riscirete anche voi a distruggere tutti gli umani (Destroy All Humans too in inglese)". Avrete notato come, in lingua originale, l'ultima frase sembra essere un chiaro gioco di parole con il numero due in inglese (Two), e quindi un lampante indizio che il nuovo remake si farà.

Rimaniamo in ogni caso in attesa di eventuali annunci ufficiali da parte di Take-Two, che evidentemente ha riscosso un successo commerciale con il primo capitolo tale da giustificare una successiva operazione di restauro della serie che ha esordito su PS2 e Xbox. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Destroy All Humans per tutti gli approfondimenti sul titolo.