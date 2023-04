Destroy All Humans 2 Reprobed arriva su PS4 e Xbox One, ma dice addio a una modalità

Dopo aver già fatto il suo debutto su PS5, Xbox Series X/S e PC ad agosto 2022, Destroy All Humans 2 Reprobed si prepara ad esordire anche sulle piattaforme di vecchia generazione. Attraverso un trailer, THQ Nordic ha confermato quando usciranno le nuove versioni del gioco.

Destroy All Humans 2 Reprobed sarà disponibile sulle console old-gen di Sony e Microsoft il prossimo 27 giugno 2023, attraverso un'edizione sottotitolata Single Player. Il nome non è casuale: l'avventura con protagonista l'alieno Crypto-138 perde infatti la componente multigiocatore, che non sarà riproposta su PS4 e Xbox One. In ogni caso saranno presenti le skin collegate al remake del primo capitolo pubblicato nel 2020, i due DLC Challenge Accepted e Skin Lack ed alcune nuove armi pensate appositamente per quest'occasione, oltre ovviamente alla campagna single player in forma integrale.

Il prezzo delle versioni old-gen è fissato a 29,99 dollari, presumibilmente lo stesso equivalente in euro sebbene al momento non ci sia conferma definitiva da parte di THQ Nordic. In attesa dunque di vedere in azione il gioco su PS4 e Xbox One, potete fare un ripasso delle sue qualità leggendo la nostra recensione di Destroy All Humans 2 Reprobed, che ha riportato in scena sotto forma di remake il gioco originale del 2006 prodotto all'epoca da THQ.