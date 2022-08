Destroy All Humans 2 Reprobed: a caccia di umani nel nuovo trailer di THQ Nordic

Nel corso del THQ Nordic Showcase ha trovato spazio anche Destroy All Humans 2 Reprobed, il rifacimento del secondo capitolo della serie che ci incarica di invadere il mondo degli umani e sterminare la loro razza nei panni dello spietato e astuto alieno Crypto.

Il trailer, che come di consueto vi abbiamo riportato in cima alla notizia, ci introduce agli eventi narrativi di Destroy All Humans 2 Reprobed, che prendono luogo a 10 anni di distanza dal primo episodio. Non mancano inoltre le sequenze di gameplay, tramite cui possiamo avere un piccolo assaggio delle potenzialità caotiche e distruttive del nostro Crypto 138.



"Crypto è tornato, e ora ha la licenza di sondare. È il ritorno dell'invasore alieno più sballato di sempre! Scopri i favolosi anni sessanta in tutta la loro gloria psichedelica con i tuoi nuovi genitali e vendicati del KGB per aver fatto esplodere la tua astronave madre. Per riuscirci, dovrai scendere a patti proprio con i membri della specie che volevi schiavizzare".



Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Destroy All Humans 2 Reprobed sarà disponibile a partire dal 30 agosto su PC e console di ultima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per ulteriori approfondimenti sul titolo vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Destryo All Humans 2 Reprobed.