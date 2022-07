Destroy All Humans 2 Reprobed: la civiltà umana è in macerie nel video sulle ambientazioni

Quel combinaguai alieno di Crypto-138 torna in azione nel video gameplay di Destroy All Humans 2 Reprobed confezionato da THQ Nordic per mostrarci la grande varietà di ambientazioni da poter distruggere.

Il trailer propostoci dagli sviluppatori di Black Forest Games abbraccia gli scenari fittizi di Bay City, Albion, Tunguska, Takoshima e Solaris, ciascuno studiato per rievocare le ambientazioni delle città occidentali, delle metropoli orientali e di molti altri luoghi, come una base lunare e una centrale nucleare.

Le vere protagoniste del trailer, però, sono le armi ipertecnologiche sfoggiate da Crypto per scatenare il panico tra gli esseri umani: il nostro inquietante alter-ego potrà infatti impugnare disgregatori ad antimateria e pilotare il suo fidato UFO per riportare all'età della pietra la civiltà terrestre.

Il tripudio di effetti particellari offertoci dagli autori del prossimo Destroy All Humans, inoltre, rende ancora più evidenti gli sforzi profusi dagli sviluppatori per irrobustire ulteriormente l'esperienza di gioco inserendo in ciascun livello un numero incredibilmente elevato di oggetti distruttibili, dai semplici elementi d'arredo urbano come panchine e fioriere ai più grandi elementi architettonici che imperlano lo skyline delle città umane da radere al suolo.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Destroy All Humans 2 Reprobed sarà disponibile dal 30 agosto su PC e in esclusiva su console di ultima generazione, ossia su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.