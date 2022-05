Destroy All Humans! 2 Reprobed: distruzione totale nei panni di Crypto-138

Dopo le ore d'intrattenimento offerte dal remake del primo Destroy All Humans, uscito nel 2020, c'è grande curiosità di scoprire se anche il ritorno del secondo gioco riuscirà ad avere lo stesso impatto del predecessore, facendo riscoprire alle nuove generazioni tutta la follia e l'ironia dell'avventura con protagonista Crypto.

Cosa aspettarsi dunque da Destroy All Humans 2 Reprobed? Senza dubbio un remake fedele all'opera originale, tolte le ovvie migliorie tecniche. Come sottolineato nella nostra anteprima di Destroy All Humans 2 Reporbed, le prime ore passate con il gioco sviluppato da Black Forest Games trasmette la sensazione di aver compiuto alcune migliorie rispetto all'analogo lavoro svolto un paio d'anni prima sul capostipite, sebbene i risultati complessivi non sembrano distanziarsi troppo da quanto visto in quell'occasione.

I combattimenti, ad esempio, rimangono molto simili con tutti i pregi e difetti annessi, ma le missioni appaiono meno ripetitive e il buon ritmo dell'azione garantisce un buon coinvolgimento. Aiuta in tal senso la maggior quantità di armi e potenziamenti a disposizione, mentre il livello di distruttibilità ambientale permette di scatenare un autentico caos su schermo. Le premesse sembrano dunque interessanti in vista dell'uscita del gioco completo, non troppo distante.

Infatti, Destroy All Humans 2 Reprobed arriva ad agosto 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con la possibilità di scaricare gratis la componente multiplayer Clone Carnage acquistando qualunque versione del gioco.