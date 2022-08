Destroy All Humans! 2 Reprobed, follia aliena e deliri di onnipotenza

Dopo il primo capitolo, anche Destroy All Humans! 2 ha ricevuto un trattamento di bellezza che lo ha aggiornato agli standard moderni. Scopriamo assieme come se la cava quest'edizione Reprobed, che mantiene intonsi i tratti salienti della serie, come la follia e la lucida ironia.

La storia prende piede esattamente dieci anni dopo gli eventi narrati in Destroy All Humans! e vede l'alieno Crypto-138 governare gli Stati Uniti d'America travestito da Presidente. Il KGB, tuttavia, è riuscito a scoprire l'inganno, dunque avvia una controffensiva per mettere fine una volta e per tutte alle mire espansionistiche della razza aliena dei Furon.

La narrazione, perennemente sopra le righe e capace di divertire come solo i b-movie sanno fare, è supportata da nuove animazioni ed espressioni facciali che segnano un evidente stacco rispetto al gioco di sedici anni fa. Le sparatorie sono incredibilmente divertenti, purtroppo la struttura delle missioni open world accusa tutto il peso degli anni che si porta sul groppone. Nonostante qualche sbavatura, in ogni caso, il lavoro di Black Forest Games ha tutte le carte in regola per appassionare i videogiocatori, sia i nuovi sia i vecchi. Ne parliamo in maniera più approfondita nella Video Recensione in apertura di notizia e nella nostra recensione di Destroy All Humans! 2 Reprobed.