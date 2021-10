Destroy All Humans 2 Reprobed: grandi migliorie grafiche con l'addio alle console lastgen

Intervistato The Escapists, Stefan Schmitz di Black Forest Games ha ammesso che l'abbandono delle console lastgen sviluppare Destroy All Humans 2 Reprobed sia stata una scelta dolorosa: in compenso, l'uscita su PC, PS5 e Xbox Series X/S offrirà una grafica sensibilmente più evoluta rispetto al precedente remake.

Il Direttore Creativo degli studi Black Forest riflette sulle opportunità offerte dalle piattaforme di ultima generazione e, riferendosi espressamente alle console lastgen, ha sottolineato che "è stata una scelta molto difficile da fare per tutti noi. Il fatto è che, sviluppando in crossgen, avremmo dovuto offrire un gioco con effetti visivi potenzialmente più deboli rispetto al remake di DAH!1 per via delle mappe più grandi e dense di oggetti presenti nel secondo".

Schmitz prosegue nel suo discorso affermando che "con la rinuncia allo sviluppo su sistemi lastgen, abbiamo invece recuperato tutto quel tempo necessario per ottimizzare il gioco, garantire un'esperienza grafica migliore e apportare delle aggiunte al sistema di combattimento. La scelta di questa seconda opzone ci ha permesso di compiere un grande passo in avanti per Destroy All Humans 2 Reprobed in termini di qualità visiva".

L'esponente di Black Forest Games non entra nel merito delle migliorie grafiche di gameplay che andranno a tratteggiare l'esperienza tecnica e ludica del titolo, ma suggerisce l'entità degli interventi compiuti riferendo di come il suo team di sviluppo sia stato in grado di aggiungere il quintuplo degli oggetti nei livelli più grandi, rispetto al numero massimo di modelli poligonali da che avrebbe potuto collocare nei medesimi scenari di un'ipotetica versione crossgen.

In attesa di scoprire la data di lancio della nuova avventura che attende gli emuli dell'alieno Crypto, vi lasciamo in compagnia del simpatico trailer di annuncio di Destroy All Humans 2 Reprobed mostrato a metà settembre da THQ Nordic.