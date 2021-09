Destroy All Humans 2 Reprobed: leak PlayStation svela l'arrivo del nuovo remake

L'annuncio era da tempo nell'aria grazie ai vari teaser di THQ Nordic, ma sembra ora essere giunta la conferma definitiva: il remake del secondo episodio di Destroy All Humans si farà, come rivela un leak emerso in rete in questi ultimi minuti.

Il leak in questione giunge direttamente dall'account Twitter di PlayStation, con un tweet rimosso qualche minuto dopo la sua pubblicazione. L'impressione è che l'annuncio sia arrivato con qualche giorno di anticipo, soprattutto se consideriamo che THQ Nordic ha in programma un evento speciale per celebrare i suoi primi 10 anni di storia.

Nel post ora cancellato si fa riferimento a Destroy All Humans 2 Reprobed, titolo adottato da questo nuovo remake della folle serie che ci consente di vestire i panni di un alieno omicida. Su YouTube è persino saltato fuori il trailer con cui THQ Nordic si appresta a presentare al pubblico il suo nuovo lavoro di restauro.

Interessante notare come all'interno del leak che ha visto coinvolto NVIDIA GeForce Now non solo fosse già apparso il nome di "Destroy All Humans 2 Remake", ma anche quello di Destroy All Humans 3. Che il publisher stia dunque sondando il terreno con questi rifacimenti per poi lanciare un capitolo tutto nuovo, o di un ulteriore remake? Rimaniamo in ogni caso in attesa dell'annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare durante l'evento di venerdì 17 settembre.