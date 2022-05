Destroy All Humans 2 Reprobed, presto un nuovo gameplay? Spunta una Closed Beta

Presentato ufficialmente nell'autunno dello scorso anno, il primo trailer di Destroy All Humans 2: Reprobed ha confermato l'arrivo di un ulteriore remake su hardware di nuova generazione.

Il rifacimento raggiungerà infatti esclusivamente PlayStation 5, Xbox Series X|S e e PC, per un debutto di natura next-gen. Atteso nel corso del 2022, Destroy All Humans 2: Reprobed è al momento ancora privo di una data di lancio specifica. La situazione, tuttavia potrebbe presto mutare.

A suggerirlo, è il recente avvistamento in rete di contenuti apparentemente legati al titolo. Tra questi ultimi, spicca in particolare una selezione di screenshot, che potete visionare in calce a questa new. Stando all'autore del leak, le immagini sarebbero tratte da un Closed Beta Test dedicato a Destroy All Humans 2: Restored. Descritto come "vario ed esilarante", il gameplay del remake sarebbe molto aderente a quanto mostrato in precedenza dai trailer del titolo. Il team sarebbe invece ancora pienamente all'opera sull'ottimizzazione dell'esperienza, incluso un miglioramento dell'adattamento. Su questo fronte, nello specifico, si segnala la presenta del doppiaggio in russo, ma con una traduzione che al momento sarebbe tutt'altro che perfetta.

In attesa di rivedere il titolo THQ Nordic in azione, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca anteprima di Destroy All Humans 2: Reprobed, a cura del nostro Giuseppe Carrabba.