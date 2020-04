Destroy All Humans: gli alieni del Remake invaderanno la Terra in estate su PC e console!

Dopo diversi mesi di oblio mediatico, i ragazzi di Black Forest Games rimettono in moto le loro fucine digitali per sfornare un nuovo video di Destroy All Humans Remake che fissa la data di lancio del titolo su PC e console.

Il rifacimento current-gen della frizzante avventura targata THQ Nordic sarà disponibile a partire dal 28 luglio del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, a 15 anni circa di distanza dall'uscita dell'opera originaria.

Rispetto all'edizione del 2005, il Remake di Destroy All Humans vanterà diversi elementi di innovazione rappresentati dall'aggiunta, ad esempio, di meccaniche di gameplay assolutamente inedite, pur rimanendo fedele alla nostalgica esperienza del passato.

Reindossando la calzamaglia hi-tech dell'alieno Crypto-137 ci troveremo di fronte a un'ambientazione di gioco totalmente ricostruita, con tantissimi scenari da esplorare a bordo del proprio disco volante che, per l'occasione, sarà munito di ulteriori diavolerie della xenoindustria bellica. L'invasore alieno che interpreteremo potrà così contare su jetpack e su moduli per l'occultamento visivo e il mascheramento umano, ma anche su raggi traenti e sparasonde automatiche con cui movimentare la giornata delle primitive entità che osserveremo sgignazzando dall'oblò del nostro UFO.

In attesa che si faccia l'estate per poter dare inizio all'invasione della Terra, vi rimandiamo al nostro speciale su Destroy All Humans Remake realizzato nel 2019, in una delle ultime occasioni offerte alla stampa da Black Forest per provare il titolo.