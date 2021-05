Destroy All Humans gratis per gli abbonati Xbox Game Pass: disponibile su PC e console

Nell'attesa dei molti nuovi giochi in arrivo su Xbox One e Xbox Series X|S nel maggio 2021, gli utenti parte dell'ecosistema Microsoft possono approfittare dei frequenti nuovi ingressi nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.

In costante crescita, l'abbonamento proposto dal colosso di Redmond continua ad accogliere entro i propri confini un sempre maggior numero di produzioni e generi videoludici. Ad affiancare le esclusive verdecrociate, ci pensano molteplici produzioni multipiattaforma, alle quali il pubblico può avere accesso tramite una semplice sottoscrizione al servizio. Tra queste ultime, trova ora spazio anche Destroy All Humans!, con il remake ora disponibile tra le pagine del catalogo Xbox Game Pass Ultimate.



Rifacimento del titolo edito da THQ Nordic nel corso dell'ormai lontano 2005, la produzione pone i giocatori nei panni di un agguerrito alieno approdato dallo spazio siderale sulla Terra. La sua missione, come facilmente intuibile, è una soltanto: avere la meglio sul genere umano e favorire l'insediamento della sua civiltà sul nostro pianeta. Per riuscire nel suo compito, Crypto 137 ha a disposizione una variegata selezione di armi, che i giocatori abbonati a Xbox Game Pass possono ora impugnare gratuitamente su Xbox One e PC, oltre che su Xbox Series X|S in modalità retrocompatibilità.



In chiusura, ricordiamo che Destroy All Humans! arriverà su Nintendo Switch nel corso del mese di giugno.