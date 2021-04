Destroy All Humans: il remake arriva a giugno su Nintendo Switch

Le alte sfere di THQ Nordic fissano per il mese di giugno l'uscita della versione Nintendo Switch di Destroy All Human, il rifacimento current-gen disponibile dallo scorso anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

L'annuncio della trasposizione nintendiana della frizzante avventura di Black Forest Games si accompagna all'immancabile video gameplay che mostra le primissime scene della versione Switch di Destroy All Humans.

Realizzato per celebrare i quindici anni dall'uscita dell'opera originaria, il remake dell'avventura di Crypto-137 ci permette di reindossare la calzamaglia ipertecnologica di questo scapestrato alieno. L'invasore spaziale può contare su un arsenale composto da jetpack, modulo di occultamento visivo, raggio traente, sparasonde, fucili disgreganti e il caro, vecchio disco volante.

L'epopea dello sgignazzante alieno di Destroy All Humans ripartirà su Nintendo Switch il prossimo 29 giugno, sia in edizione standard che nelle versioni speciali, inclusa la ricca Special Edition da 399 euro che comprende una copia del remake, la statuetta di Crypto-137 da 60cm, lo zaino Crypto, un portachiavi, sei litografie, un giocattolo antistress e tutte le skin dell'alieno. In attesa di zigzagare sui cieli di Switch con l'UFO di Crypto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Destroy All Humans.