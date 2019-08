Destroy All Humans Remake arriverà anche in una Special Edition da 399 euro

Dopo aver mostrato il primo video gameplay del remake di Destroy All Humans, THQ Nordic ha annunciato che il gioco uscirà anche in due edizioni speciali da collezione: la Crypto-137 e la DNA Collector's Edition. Una di queste avrà un costo di 399 euro.

La Crypto-137 edition è la versione speciale più ricca. Verrà proposta al prezzo di 399 euro e include i seguenti contenuti:

Una copia del remake di Destroy All Humans!

Statuetta Crypto-137 alta 60 cm

Zaino Crypto

Portachiavi

Sei litografie

Giocattolo antistress strabiliante

Scatola Premium

Tutte le skin di gioco Crypto

La DNA Collector's Edition, invece, verrà venduta a 149,99 euro e includerà i seguenti contenuti:

Una copia del remake di Destroy All Humans!

Statuetta di Crypto'N'Cow alta 23 cm

Portachiavi

Sei litografie

Giocattolo antistress strabiliante

Scatola Premium

Tutte le skin di gioco Crypto

Se siete curiosi di dare uno sguardo ravvicinato alle edizioni speciali del remake di Destroy All Humans, potete dare un'occhiata ai due trailer riportati in cima e in calce alla notizia, e alla galleria immagini riportata in basso. Sia la Crypto-137 che la DNA Collector's edition sono attualmente disponibili al pre-order sul sito ufficiale di Destroy All Humans.

Con l'occasione ricordiamo che il titolo è atteso in uscita nel corso del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nell'attesa di conoscere una finestra di lancio più precisa, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la video anteprima del rekame di Destroy All Humans.