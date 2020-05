Destroy All Humans Remake, la demo è disponibile su PC

A sorpresa THQ Nordic ha pubblicato la demo giocabile di Destroy All Humans!, remake del gioco omonimo uscito nel 2005 e in procinto di tornare dal 28 luglio su PC e console di attuale generazione.

"Il ritorno di un cult! Terrorizza i terrestri degli anni 50 nei panni dell'alieno Crypto-137. Estrai il loro DNA, distruggi il governo degli Stati Uniti in questo fedele remake della leggendaria avventura a base di invasioni aliene. Annienta gli umani con un arsenale di armi aliene e abilità psichiche. Riduci in cenere le loro città con il tuo disco volante! Sarà un grande passo... sull'umanità!"

Nel momento in cui scriviamo la demo è disponibile unicamente in versione PC su GOG, questa versione di prova garantisce circa 20/30 minuti di gioco proponendo la prima missione integrale e una missione sfida bonus. Destroy All Humans! Remake è disponibile per il preordine su Windows, Xbox One e PlayStation 4 in versione Standard e nelle esclusive DNA Edition e Crypto-137 Edition, la prima al costo di 149.99 euro e la seconda venduta a ben 399.99 euro, entrambe queste edizioni sono prodotte in tiratura estremamente limitata.