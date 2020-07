Destroy All Humans, il remake: pronti all'invasione della Terra nella Video Recensione 4K!

Come promesso dall'ultimo trailer di Destroy All Humans!, l'atteso remake di questa produzione videoludica cult ormai pronto a compiere il proprio debutto, atteso su Pc e console in giornata 28 luglio.

Rinnovato grazie all'implementazione di un comparto grafico rivisto e migliorato, il cult videoludico è dunque pronto per tornare a calcare i palcoscenici di PlayStation 4, Xbox One e PC. Forte del rinnovamento estetico e di una formula ludica capace di reggere alla prova del tempo, il remake di Destroy All Humans! offre al pubblico una nuova occasione per (ri)scoprire questa perla del passato.

Esordito sul mercato ormai ben 15 anni fa, il titolo ha acquisito nuova linfa vitale grazie all'opera svolta dagli sviluppatori di Black Forest Games e al publisher THQ Nordic. Gli autori hanno speso le proprie energie per garantire un ritorno in grande stile all'alieno Crypton, esponente della civiltà aliena dei Furon, pronto a mettersi all'opera per soggiogare la razza umana: ma qual è stato il risultato finale di tale processo creativo?



Per offrirvi ogni dettaglio in merito, oltre alla Recensione del remake di Destroy All Humans! redatta dal nostro Alessandro Bruni, la Redazione di Everyeye vi propone anche la Video Recensione di questa nuova produzione multipiattaforma. Come sempre, potete visionarla direttamente in apertura a questa news oppure sul Canale YouTube di Everyeye.