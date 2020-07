Destroy All Humans Remake: THQ Nordic ha pubblicato un trailer che introduce l'Area 42

THQ Nordic e gli sviluppatori di Black Forest Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Destroy All Humans! remake che introduce l'Area 42, una base segreta del Governo degli Stati Uniti che farà da teatro all'invasione aliena.

THQ Nordic aveva già in precedenza pubblicato la demo del remake di Destroy All Humans! disponibile in versione PC via GOG e Steam. La versione di prova garantisce circa trenta minuti di gioco con tanto di prima missione completamente giocabile e una missione sfida come bonus.



La demo di Destroy All Humans! sarà inoltre disponibile nell'ambito del Summer Game Fest Demo Event legato ad Xbox One che inizierà il prossimo 21 luglio: nell'arco della settimana, tra i tanti giochi, sarà possibile terrorizzare l'umanità nei panni del pericolosissimo alieno Crypto-137, estraendo il DNA dei poveri malcapitati e distruggendo il governo degli Stati Uniti.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Destroy All Humans! remake uscirà su PC, Xbox One e PlayStation 4 il 28 luglio. Il gioco è già disponibile per il pre-order in versione Standard e nelle esclusive DNA Edition e Crypto-137 Edition, al costo rispettivo di 149.99 euro e 399.99 euro.