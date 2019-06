Destroy All Humans!: il remake è ufficiale, ecco il primo trailer

Continuano ad essere pubblicati quotidianamente nuovi annunci da parte di THQ Nordic, che ha appena ufficializzato l'esistenza del remake di Destroy All Humans! con un trailer in Computer Grafica.

Il filmato, che purtroppo non contiene nemmeno una scena di gameplay, annuncia l'arrivo del titolo nel corso del 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per chi non conoscesse il gioco, si tratta di un vecchio action in terza persona con mondo aperto e pubblicato nell'ormai lontano 2005 su PlayStation 2 e la prima Xbox. Il protagonista del gioco è un alieno il cui obiettivo è quello di distruggere gli umani e, per farlo, dovrà vedersela con una pericolosa organizzazione segreta.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio, la cui durata è di circa 2 minuti, vi ricordiamo che THQ Nordic ha svelato proprio nel corso della giornata di ieri il nuovo Darksiders Genesis, nuovo capitolo della serie che ne stravolge le meccaniche di gameplay e lo trasforma in un actionRPG in stile Diablo. Dal momento che il prossimo Darksiders sarà tra i titoli di lancio di Google Stadia, non è da escludere che anche il remake di Destroy All Humans possa arrivare sulla nuova e interessante piattaforma del colosso di Mountain View.