Destroy All Humans! si scatena nel primo video gameplay

Anticipato da un rumor emerso nei giorni precedenti alla fiera, il remake di Destroy All Humans! è stato infine annunciato in via ufficiale da parte di THQ Nordic all'E3 2019.

Se il reveal trailer conteneva solo scene cinematiche, ecco emergere finalmente il primo video gameplay tratto dal rifacimento del titolo uscito originariamente nel 2005 su Xbox e PlayStation 2.

Come potete osservare cliccando sul player che trovate in cima alla notizia, il titolo sembra godere di un discreto comparto grafico e, come da tradizione del franchise, presenta uno stile di gameplay assolutamente sopra le righe. Come i fan già sapranno, in Destroy All Humans! il giocatore impersona uno spietato alieno il cui unico obiettivo è quello di radere al suolo l'intera umanità. Per riuscire nel suo intento, tuttavia, la creatura dovrà vedersela con una pericolosa organizzazione segreta.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Destroy All Humans! sarà pubblicato nel corso del 2020 su PC (rivelati già i requisiti minimi e raccomandati), PlayStation 4 e Xbox One.