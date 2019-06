Destroy All Humans!: spuntano online i primi screenshot

Il trailer d'annuncio del remake di Destroy All Humans non è abbastanza per voi? Allora diamo un'occhiata alla corposa galleria d'immagini appena pubblicata sulla pagina ufficiale del gioco su Steam.

Se infatti il trailer in computer grafica non contiene indizi sulla qualità del comparto grafico del gioco, questi screenshot sembrano invece essere in game e mostrano la bontà tecnica di questo rifacimento del titolo pubblicato nel lontano 2005 su Xbox e PlayStation 2. Purtroppo l'interfaccia utente non è presente nelle immagini, nelle quali è invece sempre al centro dell'attenzione il tanto piccolo quanto cattivo protagonista, che può andarsene in giro per la mappa di gioco ad eliminare la razza umana e gli esponenti di una pericolosa organizzazione segreta che cercherà di farlo fuori.

Al momento non si conosce la data d'uscita del titolo, che arriverà nel corso del prossimo anno su PlayStation 4, Xbox One e PC. Vi ricordiamo inoltre che questo è solo uno degli annunci di THQ Nordic in occasione dell'E3 2019, i quali includono il trailer del chiacchieratissimo Darksiders Genesis, che stravolge il gameplay della serie rendendolo un action RPG con visuale isometrica molto simile a Diablo.