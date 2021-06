Destruction AllStars si aggiorna con Blitz, nuova modalità gratis

A pochi giorni dall'arrivo della modalità foto in Destruction AllStars tramite un aggiornamento gratuito, il team di sviluppo ha deciso di pubblicare un'altra patch che introduce una modalità di gioco inedita: Blitz.

Questa nuova modalità non è altro che una versione rivisitata della già nota Mayhem, la quale prevede la partecipazione di quattro diverse squadre composte ciascuna da tre giocatori. La peculiarità di Blitz consiste nel focus sulla cooperazione tra gli elementi della stessa squadra, dal momento che unire le forze per distruggere un bolide avversario permette di ottenere punti extra e avvicinarsi alla vittoria di uno dei round, che si raggiunge ai 100 punti. In un contesto del genere assume quindi un certo rilievo anche la selezione dell'eroe, le cui abilità e il relativo veicolo speciale possono essere sfruttati in combinazione con quelli degli altri compagni di squadra per far fuori gli avversari.

Per spingere i giocatori a provare questa nuova modalità, gli sviluppatori hanno deciso che ogni settimana della Stagione 1 arriverà nel gioco una sfida da completare in Blitz e il cui completamento dà accesso ad una skin inedita per uno dei personaggi disponibili.

