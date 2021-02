Destruction AllStars arriva su PS5: ecco l'esplosivo trailer di lancio

Destruction AllStars, nuova intrigante esclusiva per PlayStation 5, è finalmente disponibile da oggi, ed ecco che Sony Interactive Entertainment approfitta dell'occasione per mostrare un nuovo esplosivo trailer dedicato al peculiare racing arcade sviluppato dai ragazzi di Lucid Games.

Intitolato "Mayhem Starts Now", il trailer di lancio di Destruction AllStars mette in mostra tutta l'irriverenza e la vivacità delle azioni che sembrano caratterizzare la nuova esclusiva per la console next-gen di Sony. Il titolo vi permetterà di muovervi attorno a delle arene sfrecciando a bordo dei vostri bolidi (disponibili in diverse tipologie tra cui scegliere), ma anche a piedi utilizzando uno degli sbarazzini personaggi destreggiandovi grazie ad un dinamico ed immediato sistema di parkour che si adatterà alla conformazione dell'arena di gioco.

Lasciandovi gustare il filmato che vi abbiamo riportato in apertura di notizia, vi ricordiamo che Destruction AllStars è disponibile ora in esclusiva su PlayStation 5. Il titolo di Lucid Games è scaricabile gratuitamente per due mesi per chiunque sia abbonato al PlayStation Plus. Il gioco integra al suo interno il supporto al Tempest Engine dedicato all'audio 3D, nonché alle funzionalità uniche del pad PS5: in caso non siano di vostro gradimento, sarete liberamente in grado di disattivare i trigger adattivi ed il feedback aptico del DualSense.