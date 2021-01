Destruction AllStars in arrivo su PS5: spunta la lista Trofei del gioco gratis con PS Plus

Dopo la trasmissione di un PlayStation State of Play dedicato a Destruction AllStars, manca ormai poco all'arrivo del titolo nelle mani dei videogiocatori in cerca di una peculiare esperienza multiplayer.

Mentre si contano gli ultimi giorni per l'ingresso del gioco nel catalogo di titoli riscattabili in maniera gratuita dall'utenza PlayStation Plus, in rete spuntano alcune anticipazioni sulla produzione. Nello specifico, si è fatta strada online la possibile lista dei Trofei di Destruction AllStars. In arrivo in esclusiva su PlaySation 5, il gioco proporrà una formula di gioco che mira alla versatilità, con un comparto multiplayer che vede affiancarsi anche una campagna a giocatore singolo. Per i giocatori che volessero consultare la lista, segnaliamo la possibilità di raggiungerla a questo link:

Ricordiamo che la frenetica e spettacolare formula di gioco proposta dal titolo di Lucid Games vede fondersi corse automobilistiche, battaglie tra veicoli, scontri tra piloti, parkour e improbabili abilità speciali per il proprio alter ego videoludico. In attesa dell'arrivo del titolo firmato dalla software house britannica nel catalogo PlayStation Plus e tra le fila dei titoli per PlayStation 5, sulle pagine di Everyeye trovate una nuova anteprima di Destruction AllStars, firmata dal nostro Giuseppe Arace.