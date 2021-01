Destruction AllStars: le Challenge Series saranno sbloccabili solo con valuta reale?

Destruction AllStars è finalmente in dirittura d'arrivo su PlayStation 5 e, come annunciato in giornata odierna, farà parte dei titoli gratuiti che gli abbonati al PlayStation Plus potranno scaricare a partire dal mese di febbraio.

Il gioco, che rimarrà scaricabile senza costi aggiuntivi per ben due mesi con PS Plus, è stato protagonista del nuovo State of Play lanciato da Sony, che ha approfittato dell'occasione per sviscerare nel dettaglio le caratteristiche ludiche del prodotto. Pur avendo suscitato generalmente delle reazioni positive, la produzione targata Lucid Games ha fatto sorgere anche alcuni dubbi riguardanti la gestione delle valute.

Come spiegato all'interno del filmato trasmesso durante lo State of Play, il titolo prevede l'utilizzo degli AllStars Points, ovvero la valuta in-game ottenibile semplicemente giocando, e i Destruction Points, acquistabili tramite denaro reale sul PlayStation Store. Ebbene, come è possibile ascoltare al minuto 6:05 del filmato pubblicato da Sony, sembrerebbe che una particolare modalità del gioco, denominata Challenge Series, sarà fruibile utilizzando esclusivamente i Destruction Points. Si tratta di una serie di sfide di stampo arcade in cui i giocatori metteranno ripetutamente a confronto le proprie abilità per poi concludere il testa a testa con uno scontro finale. C'è da sottolineare che gli sviluppatori hanno già anticipato che aggiungeranno in futuro sfide giornaliere e settimanali tramite cui ottenere i Destruction Points, e potrebbe dunque essere questo il metodo per accedere alle Challenge Series senza sborsare denaro reale.

Staremo a vedere se Lucid Games commenterà ulteriormente riguardo alla questione, che indubbiamente potrebbe rischiare di sollevare del malcontento tra la community di PlayStation 5. Destruction AllStars sarà disponibile sulla console next-gen di Sony a partire dal 2 febbraio.