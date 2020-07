Destruction AllStars: il combat racer PS5 si rivede in nuove immagini

Gli autori di Lucid Games hanno diffuso una nuova galleria immagini di Destruction AllStars che mostra l'incredibile comparto grafico del loro combat racer in sviluppo su PS5.

Il progetto di Destruction AllStars è stato annunciato all'evento sui giochi PS5 dell'11 giugno insieme a tanti altri giochi indie. Gli autori di questo titolo hanno fondato Lucid Games dopo la chiusura di Bizarre Creations, la storica software house britannica che ha dato forma alla serie di Project Gotham Racing.

Il titolo, come mostrato allo show nextgen di Sony di metà giugno, prevede delle brutali battaglie tra veicoli corazzati e delle sessioni di combattimento in cui i piloti, dopo essere scesi dalle auto, possono cimentarsi in sfide ancora più frenetiche.

Sia nelle fasi "motorizzate" che in quelle tipicamente action con inquadratura in terza persona, gli utenti potranno utilizzare un ventaglio piuttosto ampio di armi, poteri e abilità, in un tripudio di effetti particellari e di illuminazione grazie alla potenza computazionale di PlayStation 5. In calce alla notizia trovate le nuove immagini di Destruction AllStars, alle quali vi lasciamo nella speranza di conoscere quanto prima il periodo d'uscita di questo ambizioso titolo votato al multiplayer competitivo.