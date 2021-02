Destruction AllStars: come è stata accolta la nuova esclusiva PS5?

Destruction AllStars ha fatto il suo debutto il 2 febbraio come gioco gratis per gli abbonati PlayStation Plus, la nuova esclusiva PS5 sviluppata da Lucid Games sembra aver ottenuto un discreto successo al lancio tra la community ma come è stato accolto il gioco dalla stampa internazionale?

Nel momento in cui scriviamo Destruction AllStars ha un Metascore di 68 su Metacritic, non altissimo in verità anche se non mancano recensioni positive. Tra i primi pareri troviamo quelli di VGC (40/100), TheGamer (400/100), Millenium (70/100), PSU (50/100), 4Players (72/100) e Ceitical Hit (75/100) oltre a GameInformer USA (80/100) e ShackNews (80/100).

In generale Destruction AllStars viene definito un gioco divertente ma non troppo ricco di contenuti, con poche modalità e una certa penuria di contenuti per il single player, anche se c'è da dire che il gioco in singolo non è mai stato il focus degli sviluppatori. Critiche anche per il comparto estetico, con veicoli e personaggi non sempre ben caratterizzati mentre il gameplay non è bilanciato a dovere in alcuni casi e questo sembra rendere l'esperienza di gioco altalenante.

In ogni caso potete scaricare Destruction AllStars gratis se siete abbonati a PlayStation Plus, così da farvi una idea precisa sulle qualià di questo progetto.