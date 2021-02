Destruction AllStars: come personalizzare i personaggi della nuova esclusiva PS5

Destruction AllStars, la nuova esclusiva Playstation 5 disponibile ora gratuitamente per tutti gli abbonati al mese di febbraio di Playstation Plus, fa dei suoi punti di forza il gameplay veloce e adrenalinico, oltre alla possibilità di personalizzare l'avatar da utilizzare all’interno del gioco.

Prima di ogni partita potrete selezionare un personaggio da utilizzare tra i sedici attualmente disponibili, ciascuno con caratteristiche estetiche e veicoli differenti. Le opzioni di personalizzazione includono, almeno per il momento, la capacità di modificare le emote del personaggio, il colore del veicolo e del vestiario utilizzati dall’alter-ego selezionato, e degli urli che potrete utilizzare durante la partita per provocare gli avversari.

Come personalizzare il personaggio

Per modificare le opzioni di personalizzazione e mostrarle ai vostri amici vi basterà seguire questi brevi e semplici passaggi:

aprite il menu di gioco e andate alla sezione Personalizza

selezionate il personaggio che desiderate modificare e premete il tasto X per configurare le impostazioni

per configurare le impostazioni selezionate la tipologia di personalizzazione che vi interessa (veicolo, vestiti, emote, urlo) utilizzando R1 , e confermate la scelta

che vi interessa (veicolo, vestiti, emote, urlo) utilizzando , e confermate la scelta nella schermata che comparirà potrete ora selezionare un oggetto cosmetico da equipaggiare semplicemente premendo X, nel caso in cui l’abbiate già sbloccato. In caso contrario, potrete sbloccare quello che vi interessa premendo il tasto X e spendendo la cifra di monete necessaria, dopodiché premete nuovamente X per equipaggiare l’oggetto

Come ottenere opzioni di personalizzazione

Come già accennato, per ottenere nuove opzioni di personalizzazione da utilizzare dovrete prima sbloccarle, acquistandole dietro il pagamento di una certa somma di monete: quest’ultime possono essere guadagnate semplicemente giocando, ottenendo buoni risultati durante le partite e completando le sfide che il gioco vi proporrà periodicamente per ottenere un po’ di monete extra.