Destruction AllStars: come silenziare gli altri giocatori online

Destruction AllStars per PlayStation 5 (ora disponibile gratis come parte della lineup PlayStation Plus di febbraio 2021) basa tutta la sua struttura sulla componente multigiocatore, con appassionanti sfide a squadre con stravaganti personaggi.

È quindi probabile che molti di voi decideranno di giocare al nuovo titolo di Lucid Games insieme ad un gruppo di amici, per sfruttare anche le potenzialità della comunicazione vocale attraverso il microfono integrato nel DualSense di PlayStation 5 (oltre che per sfoggiare avatar personalizzati in Destruction AllStars).



Per evitare interferenze all’interno della chat vocale, ed impedire ad altri giocatori di disturbarvi in qualche modo, potreste voler tuttavia silenziare l’audio proveniente da tutti o alcuni specifici giocatori all’interno della lobby della vostra partita: sfortunatamente, Destruction AllStars non offre una possibilità diretta di silenziare i giocatori all’interno della lobby, di conseguenza l’unico modo di farlo è tramite le impostazioni della console.

Per mutare l’audio proveniente dai microfoni di tutti i giocatori all’interno della vostra lobby vi basterà seguire questa breve procedura:

premete il tasto PlayStation sul DualSense

sul DualSense nella schermata che comparirà noterete una serie di schede quadrate : la prima di queste rappresenterà la lobby della vostra partita in Destruction AllStars

: la prima di queste rappresenterà la lobby della vostra partita in Destruction AllStars evidenziate quella scheda e premete il tasto Quadrato per silenziare completamente l’audio proveniente da tutti i giocatori all’interno della lobby

per silenziare completamente l’audio proveniente da tutti i giocatori all’interno della lobby se invece non volete che siano gli altri a sentire la vostra voce, potete disattivare il microfono del DualSense tramite la pressione del piccolo tasto posto sotto il pulsante PlayStation

Va da sé che tramite questo sistema verranno silenziati anche i vostri amici, se presenti all’interno della lobby: per continuare ad intrattenere una chat vocale insieme a loro dovrete quindi creare un party privato dalle impostazioni di PlayStation 5 e utilizzare quello come chat vocale esterna.