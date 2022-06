Destruction AllStars continua a correre su PS5: arrivano modalità, bonus ed eventi inediti

I bolidi digitali di Destruction AllStars continuamo a ruggire su PlayStation 5, come confermano i ragazzi di Lucid Games annunciando l'arrivo di un importante aggiornamento che porterà in dote una modalità inedita e diversi eventi esclusivi per gli iscritti a PS Plus su PS5.

Il team di sviluppo inglese conferma così che dal 22 giugno, in vista del lancio del Nuovo PlayStation plus in Europa, gli appassionati di Destruction AllStars potranno scaricare un ricco aggiornamento pieno di contenuti inediti, a partire da Ascesa, il nuovo evento con annessa modalità esclusiva.

La nuova fase ingame che Lucid Games si appresta a inaugurare porterà in dote delle attività speciali, ciascuno della durata di sei settimane, connesse a un nuovo AllStar Pass legato a un sistema di progressione pieno di oggetti da sbloccare e personalizzazioni da acquisire. La fase stagionale che verrà inaugurata il 22 giugno introdurrà Jumpball, una modalità speciale che richiederà ai giocatori di "pensare in fretta, sia a piedi che in auto, per guadagnare punti e portare la propria squadra alla vittoria".

L'update del 22 giugno apporterà anche dei miglioramenti alle modalità preesistenti, a cominciare dalle sfide Blitz di Destruction AllStars: la modalità competitiva verrà ampliata con un nuovo sistema classificato che monitorerà in maniera più efficace il livello di abbinamento degli avversari nel matchmaking. Sono inoltre previste delle ulteriori ricompense estetiche per le attività svolte nelle lobby di Blitz, e un pacchetto Fondatore con tanti bonus offerti a tutti coloro che hanno giocato a Destruction AllStars prima del lancio del Nuovo PlayStation Plus.