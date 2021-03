Destruction AllStars: Digital Deluxe Edition, Season Pass e tante altre novità in arrivo

Con un nuovo post sul PlayStation Blog George Rule, Community Manager di Lucid Games, ha fornito ulteriori dettagli sui contenuti aggiuntivi in arrivo per Destruction AllStars, svelando il contenuto della Digital Deluxe Edition di prossima uscita.

Le edizioni Standard e Digital Deluxe di Destruction AllStars faranno il loro esordio il prossimo 6 aprile in esclusiva su PlayStation 5. La versione Deluxe in particolare sarà accompagnata da una serie di bonus speciali tra cui 1100 Punti Distruzione, una nuova skin per Lupita e per il suo veicolo nonché una emote personalizzata da usare in game, un set di banner inedito e un nuovo seti di avatar. I giocatori che acquisteranno la Digital Deluxe Edition riceveranno poi un Artbook Digitale e ben otto serie di sfide aggiuntive da affrontare nel gioco.

Tra le novità in arrivo per tutti i giocatori nei prossimi giorni, Lucid Games ha annunciato l'inizio di Double XP Weekend a partire da questo venerdì. Durante il fine settimana i giocatori potranno guadagnare più monete AllStar e skin Eroiche e Leggendarie. Gli sviluppatori hanno poi svelato l'arrivo di un Season Pass in concomitanza della prima stagione di Destruction AllStars. Maggiori dettagli verrano forniti in seguito.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che potete trovare la recensione di Destruction AllStars sulle pagine di Everyeye.