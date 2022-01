Destruction AllStars diventerà free-to-play su PS5? Segnalati avvistamenti sospetti

Nel mentre si fanno strada i rumor su un nuovo capitolo di Motorstorm in mano a Lucid Games, gli utenti hanno segnalato degli avvistamenti piuttosto sospetti in Destruction AllStars, l'arcade racing che unisce scontri tra veicoli corazzati e combattimenti tra piloti disponibile in esclusiva su PlayStation 5.

Sfortunatamente per i ragazzi di Lucid Games, il titolo non è riuscito a far particolarmente breccia nel cuore dei possessori della console Sony, e pare che non sia bastato neppure inserire Destruction AllStars nella Instant Game Collection del PlayStation Plus a febbraio 2021. Gli sviluppatori avevano già promesso che con la patch di gennaio il gioco avrebbe cambiato volto, ma lo studio britannico potrebbe star pianificando dei cambiamenti ancora più importanti.

Come potete osservare tramite l'immagine che vi abbiamo riportato più in basso, con l'ultimo aggiornamento distribuito da Lucid Games sono apparse delle scritte piuttosto sospette all'interno di Destruction AllStars. Nel corso della manutenzione legata all'update, i nomi delle sfide in-game sono stati sostituiti da diciture come "BS_F2P_CHALLENGE", il che ha fatto drizzare immediatamente le antenne ai fan del gioco. La nomenclatura "F2P", in particolare, sembra suggerire che il titolo potrebbe presto adottare il modello del free-to-play, come tentativo da parte di Lucid Games e Sony di conquistare nuovo pubblico e rendere nuovamente affollati i server di gioco. Si tratta in ogni caso di una speculazione, e pertanto vi invitiamo a prendere quanto riportato con le pinze in attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali.

Per tutti gli approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Destruction AllStars.