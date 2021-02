Destruction AllStars è divertente? Ecco la video recensione 4K dell'esclusiva PS5 gratis!

Originariamente atteso per il Day One della nuova PlayStation 5, il peculiare Destruction AllStars è stato rinviato da Sony al febbraio 2021, con la conferma del suo inserimento nella Instant Game Collection di PlayStation Plus.

L'insolito connubio tra racing game e party game è dunque ora disponibile in esclusiva sulla console next gen, dove ha portato un mix di esplosioni, parkour e scattanti veicoli, celebrato nel trailer di lancio di Destruction AllStars. La produzione di Lucid Games presenta al pubblico le arene della Federazione della Distruzione, ente organizzatore di una competizione sportiva in cui - neanche a dirlo - distruggere ogni cosa è parte del gioco. Mentre gareggiano a bordo dei propri veicoli, i piloti possono scatenare i poteri speciali in dotazione alle auto, nel tentativo di atterrare gli avversari.

Ma la sfida non si esaurisce a bordo delle quattro ruote: spodestati dal proprio abitacolo, i piloti potranno infatti cercare di conquistarsi un nuovo mezzo di trasporto all'interno dell'arena. Ognuna delle Star della distruzione può a tal scopo cimentarsi nel parkour, scontrarsi con i colleghi e sfruttare abilità che consentono, ad esempio, l'invisibilità temporanea. Con il titolo già disponibile su PS5 in maniera gratuita per gli abbonati a PlayStation Plus, la Redazione di Everyeye è scesa nell'arena, per proporvi una ricca video recensione in 4K di Destruction AllStars. Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!