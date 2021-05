Destruction AllStars: l'esclusiva PS5 si aggiorna con la Modalità Foto

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un nuovo aggiornamento per Destruction AllStars, l'esclusiva PlayStation 5 che tutti gli abbonati a PlayStation Plus hanno potuto aggiungere gratuitamente alla raccolta per ben due mesi.

La patch in questione porta il gioco alla versione 2.001.000 e ha come principale novità l'introduzione della Modalità Foto. Questa funzionalità può essere attivata solo ed esclusivamente durante le partite single-player contro giocatori controllati dall'intelligenza artificiale e consente di fermare il tempo per immortalare un particolare momento di gioco. Oltre a poter muovere liberamente la telecamera, i giocatori che utilizzano la Modalità Foto di Destruction AllStar possono anche attivare o disattivare elementi dell'interfaccia, applicare filtri di vario genere e modificare valori relativi all’esposizione, alla gamma, al contrasto o alla saturazione.

Installando l'ultimo update è anche possibile acquistare al prezzo di 400 Destruction Point la modalità storia di Ratu, il cui completamento sblocca l'accesso a costumi esclusivi del personaggio. L'aggiornamento sistema anche problemi legati alle collisioni tra veicoli e all'acquisto del Pass AllStar della Stagione 1 di Destruction AllStars, disponibile da qualche giorno.

Avete già letto la nostra recensione di Destruction AllStars?