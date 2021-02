Destruction AllStars: guida ai controlli dell'esclusiva PS5, gratis con il PS Plus

Da questa mattina è possibile per tutti gli abbonati a PlayStation Plus, il celebre servizio targato Sony, una copia digitale gratuita di Destruction AllStar per PlayStation 5. Se state per avvicinarvi al caotico gioco per la prima volta e avete bisogno di un aiuto per quello che riguarda il sistema di controllo, allora siete nel posto giusto.

Ecco di seguito lo schema completo dei comandi di Destruction AllStars, giocabile esclusivamente con il DualSense, il controller di PlayStation 5:

Controlli a piedi

Movimento del personaggio: stick analogico sinistro

stick analogico sinistro Gestione della visuale: stick analogico destro

stick analogico destro Urto: Quadrato

Quadrato Entrare nei veicoli: Triangolo

Triangolo Stile/Volteggio/Schivare: Cerchio

Cerchio Saltare: X

X Attivare il Breaker: R1

R1 Evocare/Attivare il Veicolo Speciale: L1

L1 Gesto 1: freccia su della croce direzionale

freccia su della croce direzionale Gesto 2: freccia destra della croce direzionale

freccia destra della croce direzionale Gesto 3: freccia giù della croce direzionale

freccia giù della croce direzionale Gesto 4: freccia sinistra della croce direzionale

freccia sinistra della croce direzionale Guarda classifica: Touchpad

Controlli a bordo di un veicolo

Sterzo: stick analogico sinistro

stick analogico sinistro Accelerare: R2

R2 Freni: L2

L2 Uscire dai veicoli: Triangolo

Triangolo Freno a mano: Cerchio

Cerchio Eiezione: X

X Schianto in avanti: stick analogico destro verso l’alto

stick analogico destro verso l’alto Schianto a destra: stick analogico destro verso destra

stick analogico destro verso destra Schianto a sinistra: stick analogico destro verso sinistra

stick analogico destro verso sinistra Guarda indietro: stick analogico destro verso il basso

Come accennato sopra, il gioco richiede l'utilizzo del DualSense poiché supporta le sue funzionalità esclusive come i grilletti adattivi e il feedback aptico. Nel caso in cui non doveste apprezzare queste peculiarità della periferica, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come disattivare trigger adattivi e feedback aptico del DualSense in Destruction AllStar. Se state invece cercando di giocare in compagnia di altri utenti, potete consultare la guida su come invitare e giocare con gli amici in Destruction AllStars su PS5.